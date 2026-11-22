Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
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22.11.2026 08:23:02
Mortgage Rates Have Jumped More Than 1 Point Since February. Home Depot and Lowe’s Shareholders Are Feeling the Pain.
About nine months ago in mid-February, the average 30-year fixed rate mortgage was at 6.09%. At that time, it was much higher compared to what consumers saw from 2009 to 2022. Things have only gotten tighter throughout this year.
Today, the 30-year fixed rate mortgage is at 7.11%. It has moved up more than one percentage point in roughly nine months. Outside of the past four years, it hasn't been this elevated since 2002. On a $500,000 house, the difference between 7.11% and 6.09% translates to hundreds of dollars more in monthly payments.
In October, existing housing sales dipped to their lowest level in 16 years. This is a frozen market. And shareholders in Home Depot (NYSE:HD) and Lowe's (NYSE:LOW) are feeling the pain.
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