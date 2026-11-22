About nine months ago in mid-February, the average 30-year fixed rate mortgage was at 6.09%. At that time, it was much higher compared to what consumers saw from 2009 to 2022. Things have only gotten tighter throughout this year.

Today, the 30-year fixed rate mortgage is at 7.11%. It has moved up more than one percentage point in roughly nine months. Outside of the past four years, it hasn't been this elevated since 2002. On a $500,000 house, the difference between 7.11% and 6.09% translates to hundreds of dollars more in monthly payments.

In October, existing housing sales dipped to their lowest level in 16 years. This is a frozen market. And shareholders in Home Depot (NYSE:HD) and Lowe's (NYSE:LOW) are feeling the pain.

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