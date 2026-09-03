Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
03.09.2026 22:43:01
Mortgage Rates Just Hit a 1-Year High. Here’s What That Means for Lowe’s and Home Depot Investors.
Mortgage rates recently hit a one-year high, with the 30-year fixed-rate mortgage rate now at 6.71%.The global sell-off in Treasury bonds is driving the increase because, as bond prices fall, bond yields rise. Mortgage rates are directly correlated to moves in the yield on the 10-year U.S. Treasury note.Bond yields have surged recently, as inflation remains persistently high, the Iran war continues on, and as investors grow more nervous about mounting U.S. debt, which recently topped $40 trillion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hit Co.,Ltd. Registered Shs
Analysen zu Home Depot
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|A-1 Limited Registered Shs
|5,08
|2,63%
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|945,00
|-0,11%
|Home Depot
|273,25
|-0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.