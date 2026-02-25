Winners Aktie

ISIN: US97478A1060

Mortgage Rates Just Hit Their Lowest Point Since 2022 -- Here's What Stocks Could Be Winners

Although the stock market has been rather turbulent so far in 2026, there is one positive piece of data that recently came out. Mortgage rates just reached their lowest level in more than four years.The average 30-year, fixed-rate mortgage has an interest rate of 6.09%, according to the Mortgage Bankers Association. That's the lowest since September 2022 and is approximately 80 basis points lower than the average rate a year ago.Obviously, this is good news for people who want to buy a home, but there are even more implications that could move several different types of stocks. Here's exactly what this means for homeowners, and what stocks could be positively impacted by lower mortgage rates.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
