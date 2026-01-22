Freddie Mac Aktie

Freddie Mac für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876872 / ISIN: US3134003017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.01.2026 18:16:59

Mortgage Rates Rise, But Remain The Lowest In Three Years

(RTTNews) - Mortgage rates, or interest rates on home loans, rose from last week, but remain at the lowest level in three years, according to mortgage provider Freddie Mac (FMCC.OB).

The 30-year FRM averaged 6.09% as of January 22, 2026, up from last week when it averaged 6.06%. A year ago at this time, the 30-year FRM averaged 6.96%.

The 15-year FRM averaged 5.44%, up from last week when it averaged 5.38%. A year ago at this time, the 15-year FRM averaged 6.16%.

"With the economy improving and the average 30-year fixed-rate mortgage nearly a percentage point lower than last year, more homebuyers are entering the market," said Sam Khater, Freddie Mac's Chief Economist. "Buyers always should shop around for the best rate, as multiple quotes can potentially save them thousands."

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage)

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage) 6,70 -2,90% Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:29 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
02:43 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen