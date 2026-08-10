Mortgage Service Japan hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mortgage Service Japan stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 19,85 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 15,79 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,07 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mortgage Service Japan 1,85 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at