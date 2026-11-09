Mortgage Service Japan hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mortgage Service Japan hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 21,55 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mortgage Service Japan noch ein Gewinn pro Aktie von 19,13 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mortgage Service Japan 2,05 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at