Mortgage Service Japan informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mortgage Service Japan veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 21,98 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 16,87 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,24 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,00 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 79,04 JPY gegenüber 66,84 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 8,07 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,57 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at