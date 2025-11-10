Mortgage Service Japan präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mortgage Service Japan präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 19,13 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mortgage Service Japan 17,36 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 1,91 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,85 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at