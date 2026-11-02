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02.11.2026 06:31:29
Mory Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Mory Industries präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 23,75 JPY. Im Vorjahresviertel waren 19,15 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,75 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,65 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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