Mory Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mory Industries äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 25,07 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 22,67 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mory Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,16 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 10,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at