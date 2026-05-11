Mory Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mory Industries ließ sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mory Industries die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mory Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21,16 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 22,16 JPY je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,56 Prozent auf 10,75 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mory Industries hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 88,37 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 106,95 JPY je Aktie gewesen.

Mory Industries hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 43,29 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 46,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at