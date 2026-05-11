|
11.05.2026 06:31:29
Mory Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Mory Industries ließ sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mory Industries die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Mory Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21,16 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 22,16 JPY je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,56 Prozent auf 10,75 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Mory Industries hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 88,37 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 106,95 JPY je Aktie gewesen.
Mory Industries hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 43,29 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 46,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.