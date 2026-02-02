Mory Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Mory Industries hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 25,39 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 31,07 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 10,93 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 9,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

