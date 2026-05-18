18.05.2026 06:31:29

Mos Food Services: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mos Food Services äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,92 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Mos Food Services 2,68 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,61 Milliarden JPY – ein Plus von 5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mos Food Services 23,43 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 148,66 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Mos Food Services ein EPS von 102,10 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,85 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 102,77 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 96,19 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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