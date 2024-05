Mos Food Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mos Food Services hat am 15.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 17,22 JPY. Im Vorjahresquartal waren -39,820 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,51 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,86 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 83,42 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Mos Food Services ein EPS von -10,280 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,40 Prozent auf 93,06 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 85,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 78,10 JPY und einen Umsatz von 92,00 Milliarden JPY in Aussicht gestellt.

