Mos Food Services informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mos Food Services hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Mos Food Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 50,92 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 29,68 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 26,97 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,07 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at