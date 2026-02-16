Mos Food Services präsentierte Quartalsergebnisse

Mos Food Services hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 52,88 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 41,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 27,41 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,18 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at