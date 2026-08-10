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10.08.2026 06:31:29
Mos Food Services stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mos Food Services hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,92 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 40,94 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Mos Food Services im vergangenen Quartal 24,64 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mos Food Services 23,79 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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