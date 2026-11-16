Mos Food Services verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mos Food Services hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 40,38 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 50,92 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mos Food Services 34,05 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 26,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at