The Mosaic Aktie

The Mosaic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JFWK / ISIN: US61945C1036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.09.2026 22:15:30

Mosaic Company's Exec. VP Of Operations, Karen Swager, Retires In Q2

(RTTNews) - On Wednesday, The Mosaic Company, a phosphate and potash crop nutrients provider, announced that Karen Swager, Executive Vice President of Operations, plans to retire in the second quarter of 2027. Walt Precourt, currently Senior Vice President and Chief Administrative Officer, will become Executive Vice President of Operations effective December 1. Swager will remain with the company as a senior advisor until her retirement.

Precourt joined Mosaic in 2009 and has led its phosphate and potash businesses, as well as Environmental, Health and Safety and Strategy functions. As Chief Administrative Officer, he currently oversees Procurement, Human Resources, Public Affairs, and Global Business Services. He has been a member of Mosaic's Executive Leadership Team since 2014.

Swager has more than 30 years of experience at Mosaic and its predecessor companies. She has served as General Manager of several Mosaic facilities, led the potash business and supply chain, and became Executive Vice President of Operations in 2023.

On the NYSE in the after hours, the shares were trading 1.22 percent up at $24.37, after closing Wednesday's trading 1.44 percent down.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu The Mosaic Co

mehr Nachrichten

Analysen zu The Mosaic Co

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

The Mosaic Co 21,48 0,37% The Mosaic Co

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Minus in den Feierabend - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX beendet Handel leichter -- US-Börsen schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex ebenso nachgab. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen