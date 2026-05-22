Mosaic ImmunoEngineering öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mosaic ImmunoEngineering gab am 20.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Mosaic ImmunoEngineering ein Ergebnis je Aktie von -0,030 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at