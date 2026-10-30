Moschip Semiconductor Technology gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Moschip Semiconductor Technology veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,56 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,630 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moschip Semiconductor Technology in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,19 Milliarden INR im Vergleich zu 1,47 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at