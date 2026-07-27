Moschip Semiconductor Technology informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Moschip Semiconductor Technology hat am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,570 INR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,16 Milliarden INR – eine Minderung von 14,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,36 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at