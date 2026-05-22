Moschip Semiconductor Technology legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Moschip Semiconductor Technology hat am 20.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,41 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Moschip Semiconductor Technology 0,460 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,53 Milliarden INR – ein Plus von 13,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moschip Semiconductor Technology 1,35 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Moschip Semiconductor Technology hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,83 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,76 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 5,85 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Moschip Semiconductor Technology einen Umsatz von 4,67 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at