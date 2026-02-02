|
Moschip Semiconductor Technology legte Quartalsergebnis vor
Moschip Semiconductor Technology hat am 31.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es stand ein EPS von 0,23 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Moschip Semiconductor Technology noch ein Gewinn pro Aktie von 0,580 INR in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,49 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,26 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
