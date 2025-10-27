Moschip Semiconductor Technology veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Moschip Semiconductor Technology hat am 24.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,63 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moschip Semiconductor Technology 0,510 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Moschip Semiconductor Technology im vergangenen Quartal 1,47 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moschip Semiconductor Technology 1,26 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at