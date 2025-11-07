|
07.11.2025 06:31:29
Moscow United Electric Grid Company PJSC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Moscow United Electric Grid Company PJSC hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2025 endete.
Moscow United Electric Grid Company PJSC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 RUB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 RUB je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Moscow United Electric Grid Company PJSC im vergangenen Quartal 69,04 Milliarden RUB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moscow United Electric Grid Company PJSC 54,50 Milliarden RUB umsetzen können.
