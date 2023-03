Moskau: Neue Metro-Ringlinie mit 70 Kilometern Länge eröffnet

MOSKAU (dpa-AFX) - Nach mehr als zehn Jahren Bauzeit hat in der russischen Hauptstadt Moskau die Metro ihre neue große Ringlinie mit 70 Kilometern Länge in Betrieb genommen. Den Startschuss für Fahrten auf der Metro-Linie 11 mit 31 Stationen gaben am Mittwoch offiziell Kremlchef Wladimir Putin per Videoschalte und Bürgermeister Sergej Sobjanin vor Ort. Damit können viele Menschen in Europas größter Stadt mit mehr als 13 Millionen Einwohnern nun deutlich schneller ihre Ziele erreichen als bisher.

Die Linie gehört zu den längsten der Welt, in China gibt es Strecken mit mehr als 80 Kilometern Länge. Nach Metro-Angaben ist es der größte U-Bahn-Bau seit 70 Jahren in der russischen Hauptstadt. Die Metropole erhofft sich dadurch einen weiteren Schub bei der Entwicklung ihrer Wirtschaft und der Schaffung von Arbeitsplätzen.

Die große Ringlinie, deren Bau 2011 begonnen hatte, verbindet die strahlenförmig auf die Moskauer Stadtmitte zulaufenden Strecken in einem größeren Radius miteinander als die kleine Ringlinie. Zwischen beiden Ringlinien liegen zehn Kilometer. Der erste Teil der großen Ringlinie war bereits 2018 eröffnet worden.

Die neue Strecke soll auch mehr Autofahrer auf die Schiene locken, wie Bürgermeister Sobjanin sagte. "Wir haben eine kolossale Arbeit vollbracht und den größten Ring der Welt gebaut. Wir wollen, dass jeder seinen Komfort kennenlernt. Für die Dauer von fünf Tagen wird der Zugang an jeder Station der großen Ringlinie kostenlos sein", sagte Sobjanin./mau/DP/jha