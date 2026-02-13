Moskau: Neue Ukraine-Gespräche nächste Woche

MOSKAU (dpa-AFX) - Moskau hat bestätigt, dass in der kommenden Woche eine neue Verhandlungsrunde für ein Ende des Ukraine-Kriegs startet. Es gebe eine Übereinkunft darüber, dass das Treffen tatsächlich in der nächsten Woche stattfinde, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Ein genaues Datum und einen Ort nannte er zunächst nicht.

Zuletzt hatten Moskau und Kiew Anfang Februar in den Vereinigten Arabischen Emiraten direkt miteinander verhandelt. Wie auch bei der ersten Runde im Januar waren die USA als Vermittler dabei. Konkrete Ergebnisse der Gespräche wurden nicht präsentiert, die Beteiligten nannten das Treffen anschließend aber konstruktiv.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte nach den Verhandlungen gesagt, dass die USA ein neues Treffen in Miami vorgeschlagen hätten. Kiew habe zugesagt. Moskau warf er zuletzt mehrfach vor, zu zögern.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit knapp vier Jahren gegen die russische Invasion./ksr/DP/jha