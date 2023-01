Moskau: Russische Ombudsfrau will ukrainischen Kollegen treffen

MOSKAU (dpa-AFX) - Die Menschenrechtsbeauftragte der russischen Regierung, Tatjana Moskalkowa, will Angaben aus Moskau zufolge noch in dieser Woche ihren ukrainischen Kollegen Dmytro Lubinez in der Türkei treffen. "Ich bestätige, dass ich ein solches Treffen plane", sagte Moskalkowa am Montag der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge vor Journalisten. Das Gespräch solle am Rande eines Gipfels geführt werden, zu dem von Donnerstag bis Samstag zahlreiche Menschenrechtsbeauftragte aus verschiedenen Ländern anreisen. Aus Kiew gab es zunächst keine Bestätigung.

Russland hat das Nachbarland Ukraine Ende Februar vergangenen Jahres überfallen. Die Menschenrechtsbeauftragten beider Länder traten seitdem immer wieder unter anderem im Kontext von Gefangenenaustauschen in Erscheinung./haw/DP/he