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22.04.2026 16:05:39
Moskau stoppt kasachisches Öl für Druschba-Leitung
MOSKAU/ASTANA (dpa-AFX) - Russland wird ab dem 1. Mai nach Regierungsangaben in Moskau kein Öl aus Kasachstan mehr durch seine Pipeline Druschba (Freundschaft) nach Deutschland leiten. Das Öl werde über anderen Strecken umgeleitet, sagte der für Energiefragen zuständige Vize-Regierungschef Alexander Nowak der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. "Dies hängt mit den derzeitigen technischen Möglichkeiten zusammen", erklärte er.
Er habe die kasachische Seite in der vergangenen Woche bei Gesprächen darüber informiert, sagte Nowak. Zuvor hatte der Energieminister des zentralasiatischen Landes, Jerlan Akkenschenow, erklärt, Russland habe den Öl-Transit über die Pipeline Druschba und weiter zur Raffinerie PCK Schwedt in Brandenburg mit Null eingeplant. Er mutmaßte, dass das den mit jüngsten ukrainischen Angriffen auf Anlagen der russischen Ölindustrie zusammenhänge.
Nowak machte auch deutlich, dass Russland kein Interesse habe, hier als Transitland zu fungieren. "Die Deutschen haben auf russisches Öl verzichtet, das heißt, bei ihnen ist alles in Ordnung", sagte er./mau/DP/jha
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