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29.10.2026 10:02:38
Moskau: Ukraine setzt mehr als 1.200 Drohnen ein
MOSKAU/STERLITAMAK (dpa-AFX) - Die Ukraine hat im Zuge ihres Abwehrkampfes nach russischen Angaben einen der bislang größten Gegenangriffe ausgeführt. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte am Morgen mit, 1.214 ukrainische Drohnen über russischen Gebieten abgewehrt zu haben.
Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin sprach von 613 Drohnen, die in Richtung der Hauptstadtregion geflogen seien. Der größte Teil von ihnen sei abgeschossen worden, 231 davon beim Anflug auf Moskau. An drei der vier Hauptstadtflughäfen gab es in der Nacht Einschränkungen.
In Sterlitamak im Uralgebiet in der russischen Teilrepublik Baschkortostan wurden nach Behördenangaben acht Drohnen abgewehrt. Trümmer seien auf das Gelände eines nicht näher genannten Unternehmens gestürzt, es gebe leichte Schäden. Die Stadt war schon in der Vergangenheit mehrfach Ziel ukrainischer Gegenangriffe.
Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Als Teil ihres Abwehrkampfes attackiert sie immer wieder auch Ziele im russischen Hinterland./ksr/DP/zb
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