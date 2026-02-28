28.02.2026 14:23:38

Moskau verurteilt Angriffe auf Ziele im Iran

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland hat die Angriffe Israels und der USA auf Ziele im Iran verurteilt und eine umgehende Rückkehr zur Diplomatie gefordert. Umfang und Art der "militärpolitischen und propagandistischen Vorbereitungen" ließen keinen Zweifel daran, dass es sich um einen "im Voraus geplanten und unprovozierten Akt bewaffneter Aggression gegen einen souveränen und unabhängigen Mitgliedsstaat der Vereinten Nationen handelt", teilte das Außenministerium in Moskau mit. Die Rede war von einem "unüberlegtem Schritt", der gegen das Völkerrecht verstoße.

Die USA und Israel hätten ein weiteres Mal ein gefährliches Abenteuer unternommen, das die Region rasch einer humanitären, wirtschaftlichen und womöglich radiologischen Katastrophe näherbringe. Moskau warf beiden Ländern vor, die Führung eines ihnen unliebsamen Staats beseitigen zu wollen. Die Verantwortung für die negativen Folgen dieser "menschengemachten Krise", einschließlich einer unvorhersehbaren Kettenreaktion und Spirale der Gewalt liege vollständig bei ihnen, hieß es.

Russland und der Iran arbeiten vor allem auch wegen der westlichen Sanktionen, die beide Länder belasten, eng zusammen. Teheran steht in der Kritik, weil es Moskau in seinem seit mehr als vier Jahren andauernden Angriffskrieg gegen Kiew unterstützt.

Israel und die USA hatten am Morgen neue Angriffe auf den Iran gestartet, es war die Rede von einem "Präventivschlag" angesichts des iranischen Atomprogramms. Die Schläge erfolgten nur zwei Tage nach einer weiteren Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran über das Atomprogramm der Islamischen Republik./ksr/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:15 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12:40 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12:40 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen