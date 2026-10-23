Moskauer Flughafen Scheremetjewo wegen Drohnenalarms evakuiert

MOSKAU (dpa-AFX) - Russlands größter Flughafen Scheremetjewo hat Passagiere wegen Drohnenalarms in Sicherheit gebracht. Während der Evakuierung war der Zugang zum Sicherheitsbereich aller Terminals nach Angaben des Flughafens eingeschränkt. Mitarbeiter unterstützten demnach Menschen dabei, sich an sichere Schutzorte zu begeben. Dafür holten sie auch Passagiere aus Flugzeugen. Inzwischen sei der Drohnenalarm wieder aufgehoben, die Passagiere würden die Schutzräume verlassen.

Auch die Luftfahrtbehörde Rosawiazija teilte am Nachmittag mit, dass der Betrieb an allen vier Hauptstadt-Flughäfen vorübergehend eingeschränkt sei. Wegen ukrainischer Drohnenangriffe kommt es schon seit langem immer wieder zu Einschränkungen an den russischen Airports. Seit Wochen häufen sich die Probleme allerdings sehr. Flugzeuge kehren auf dem Weg nach Moskau um oder landen an anderen Flughäfen in Russland, Passagiere sitzen zeitweise fest.

Russland überzieht die Ukraine seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem brutalen Angriffskrieg. Die Ukraine greift als Teil ihres Abwehrkampfes regelmäßig Ziele im russischen Hinterland an. Anfang September hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, dass der russische Luftraum "faktisch" geschlossen werde. "Es wird einfach so viele Drohnen im russischen Luftraum geben, dass man dies berücksichtigen muss", sagte er damals./ksr/DP/mis