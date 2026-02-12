Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
12.02.2026 07:32:00
Mosseri vor Gericht: Instagram macht nicht „klinisch süchtig“
Online-Plattformen wie Instagram wird in einer US-Klage vorgeworfen, ihre Dienste machten süchtig. Der Prozess könnte gravierende Folgen haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
