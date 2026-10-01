Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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01.10.2026 18:33:33
Most American Children Are Being Auto-Enrolled in Trump Accounts. What to Know.
The Trump administration may have just signed up your child — and more than 60 million others — for a 530A savings account (if you haven’t already done so).Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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