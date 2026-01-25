Fox Aktie
WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043
|
25.01.2026 23:48:27
Most Fox News Reporting on Minneapolis Shooting Supports Official Version
Fox anchors were laser focused on promoting the Trump administration’s narrative that the slain protester, Alex Pretti, had brought the violence upon himself.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
