Most Investors Are Chasing Flashy IPOs. CoreWeave Is the One I Predict Will Outperform by 2028.

The last few years have seen a flurry of flashy IPOs, but I'm more interested in the companies building the infrastructure behind the boom. CoreWeave (NASDAQ: CRWV) -- which went public in 2025 -- is one of them, and I think its AI cloud business could make it an outperformer by 2028. To see why, it helps to start with what the company actually does behind the scenes.

The way to think about CoreWeave is to look at what happens behind the scenes when a company wants to train or run a massive model. It needs enormous amounts of compute power, networking, and storage. And with demand for cloud compute outpacing supply, companies find it increasingly challenging to secure it.

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