Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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05.10.2026 11:19:00

Most Investors Are Overpaying for SpaceX Stock. Here's the Price I'd Actually Buy At.

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) is one of the more attention-grabbing stocks on Wall Street and Main Street. Wall Street analysts are generally bullish on the stock, with an average price target of $223 per share for the recent IPO. That's about 40% above its current share price. Retail shareholders bought a lot of stock early on, but recent selling has left retail inflows into SpaceX at about $3.4 billion.

Despite investor optimism, I think most are overpaying for the stock. To be sure, SpaceX could become a transformational business across multiple industries, generating unparalleled revenue growth. But the market is pricing the stock as if Elon Musk's trillion-dollar revenue projection for 2030 is an eventuality, not a highly uncertain possibility. There's no margin for error in SpaceX stock today. Here's the price I'd actually buy it at.

Image source: Getty Images.

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