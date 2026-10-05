Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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05.10.2026 11:19:00
Most Investors Are Overpaying for SpaceX Stock. Here's the Price I'd Actually Buy At.
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) is one of the more attention-grabbing stocks on Wall Street and Main Street. Wall Street analysts are generally bullish on the stock, with an average price target of $223 per share for the recent IPO. That's about 40% above its current share price. Retail shareholders bought a lot of stock early on, but recent selling has left retail inflows into SpaceX at about $3.4 billion.
Despite investor optimism, I think most are overpaying for the stock. To be sure, SpaceX could become a transformational business across multiple industries, generating unparalleled revenue growth. But the market is pricing the stock as if Elon Musk's trillion-dollar revenue projection for 2030 is an eventuality, not a highly uncertain possibility. There's no margin for error in SpaceX stock today. Here's the price I'd actually buy it at.
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|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|337,40
|2,58%
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