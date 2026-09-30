Netflix Aktie

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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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30.09.2026 05:30:00

Most Investors Are Wrong About Selling Netflix. Here's What I'd Do Instead.

There's no doubt about it. Netflix (NASDAQ: NFLX) is struggling. Shares of the leading streamer are down 25% this year on signs of weak engagement, rising competition from YouTube, and an underwhelming slate of original content.

As the chart below shows, Netflix's 25% slide includes a surge in late February when it bowed out of its pursuit of Warner Bros. Discovery, yielding to a higher offer from Paramount Skydance.

NFLX Chart

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