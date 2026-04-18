CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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18.04.2026 16:45:00
Most Investors Have Never Heard of This Semiconductor Stock. That's About to Change.
Most investors are familiar with major chipmaker names like Nvidia and Broadcom. And rightfully so. Not only are these companies among the biggest in the business, but their hardware is the heart and soul of the artificial intelligence (AI) revolution.As time marches on, though, smaller semiconductor specialists are finding ways to make a difference, making a name for themselves and rewarding investors in the process. Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS) is one of these outfits. Here's what you need to know.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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