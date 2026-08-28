PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
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28.08.2026 11:15:00
Most Investors Overlook This. I'm Buying PepsiCo for Its Dividend.
I've always kept a close eye on PepsiCo (NASDAQ: PEP), mostly because of its better-than-average dividend yield and its status as a Dividend King, meaning a company that increased its dividend for at least 50 consecutive years.If you're asking "what is the best dividend stock" to buy right now, PepsiCo is one of the first names worth a good look, especially after its recent sell-off. However, the stock has been battered over the last year, reaching as high as $171 before falling to its current level around $142. Many investors attribute the drop to weaker volume, rising operating costs, and flat earnings growth over the last couple of years.But several things changed recently, many for the better, and that is enough to make investors take another look at PepsiCo at today's valuation. That brings us to the key question: Is PepsiCo's story pointing to a turnaround, or could it be a value trap, as many fear?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu PepsiCo Inc.
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20.08.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein PepsiCo-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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13.08.26
|S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PepsiCo-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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06.08.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte eine PepsiCo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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30.07.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PepsiCo-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
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23.07.26
|S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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20.07.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 in der Gewinnzone (finanzen.at)
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16.07.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PepsiCo-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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10.07.26
|Ausblick: PepsiCo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu PepsiCo Inc.
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|PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|12 460,00
|-2,12%
|PepsiCo Inc.
|121,28
|0,90%
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