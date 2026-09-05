NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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05.09.2026 16:09:00
Most Investors Overpay for AI Hype. Nvidia Is the Exception.
I get cautious when an artificial intelligence (AI) stock asks investors to pay today for profits that may not show up for years.Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been the dominant player in AI hardware for some time, but its stock still deserves a closer look even after gaining more than 360% over the past three years (as of Sept. 2, 2026). Is Nvidia stock now priced for distant hopes, or is it one of the tech sector's rare exceptions?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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04.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
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|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite schließt mit Verlusten (finanzen.at)
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04.09.26
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04.09.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
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04.09.26
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04.09.26
|NASDAQ-Handel Das macht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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