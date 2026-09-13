Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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13.09.2026 20:15:00
Most Investors Think Netflix (NFLX) Is Too Expensive. I Think They're Wrong.
Many investors have pegged Netflix (NASDAQ: NFLX) as "expensive" for years, due to it stock trading at a premium valuation in the late 2010's during the streaming growth boom. Even though it still has this reputation in 2026, Netflix is now profitable, generating consistent earnings for shareholders and returning cash through stock buybacks.
In fact, I would go against the grain and say Netflix shares are not expensive (as some people think, but cheap. Here's why.
As the leading premium video streaming service globally, Netflix continues to grow revenue through market share gains and by raising monthly subscription fees. Last quarter, revenue grew 13.4% year-over-year to $12.6 billion, with total sales up nearly 500% over the last 10 years.
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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07.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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04.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite schließt mit Verlusten (finanzen.at)
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04.09.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
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04.09.26
|Netflix dreht in Österreich und Deutschland an der Preisschraube (APA)
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01.09.26
|Trump-Doku bei Netflix - Aktie mit Verlusten (dpa-AFX)
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31.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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28.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|66,17
|1,24%
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