Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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17.09.2026 13:15:00
Most of Berkshire Hathaway's Profit Comes From Businesses It Owns Outright, Not Stocks It Holds
You may know Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) best by its stock picks. And it has a portfolio worth watching to be sure. That's not all it is, though. That's (usually) not even its biggest source of profits.
Rather, the bulk of Berkshire's bottom line typically comes from its wholly owned private businesses. Here's a closer look.
You rarely hear about these companies just because they're all relatively small, and there are just so many of them. You'll certainly recognize the names, though. Duracell batteries, Clayton Homes, Pilot travel centers, Shaw flooring, Fruit of the Loom, GEICO insurance, and Dairy Queen are just a few of the several dozen reliable brands and businesses Berkshire owns.
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