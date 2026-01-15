Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|
15.01.2026 13:01:00
Most of copper’s rally has happened, Goldman Sachs says. They fear a correction is coming.
Although there are fundamental justifications for copper’s rally in 2025, Goldman Sachs said speculative inflows contributed the majority of the upward momentum in prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
