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WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089

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07.09.2026 16:30:00

Most People Asking "What Should I Invest In?" Are Overthinking It. Start With Index Funds and These 4 Stocks.

There are thousands of stocks and thousands of exchange-traded funds (ETFs) flooding the market, so knowing where to start is daunting. The overwhelming nature of it can create paralysis by analysis, or worse, it may prevent many folks from investing at all.That would be a mistake, because the most critical aspect of building wealth is not which stock or ETF you choose, it's time in the market. The longer you invest, the more your investments have time to grow and multiply through compounding, which former Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) CEO Warren Buffett said was one of the keys to his fortune.So, don't overthink it, because getting started just takes a few investments, and then you can go from there. If you want to know what you should invest in, here are some simple choices.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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