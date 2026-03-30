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People Aktie

People für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089

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30.03.2026 20:29:00

Most people have already gotten their tax refunds. That’s bad news for restaurants and retailers.

A $1 increase in gas prices can lead to around six fewer drive-thru customers a day, a recent analysis found.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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