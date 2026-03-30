People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
30.03.2026 20:29:00
Most people have already gotten their tax refunds. That’s bad news for restaurants and retailers.
A $1 increase in gas prices can lead to around six fewer drive-thru customers a day, a recent analysis found.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!