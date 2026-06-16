People Aktie

People für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089

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16.06.2026 22:53:00

Most people now get their news from social media. But many say they dislike it and are tuning out.

Audiences been increasingly getting news from social media for years — but many are now disillusioned, creating yet another challenge for media organizations.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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