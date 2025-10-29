Mostostal Warszawa hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mostostal Warszawa veröffentlichte am 27.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,07 PLN. Im letzten Jahr hatte Mostostal Warszawa einen Gewinn von 0,640 PLN je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,10 Prozent auf 389,0 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel hatte Mostostal Warszawa 469,2 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at