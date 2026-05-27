Mostostal Warszawa vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mostostal Warszawa hat am 25.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,48 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mostostal Warszawa in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,68 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 251,4 Millionen PLN im Vergleich zu 317,0 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at